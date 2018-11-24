На Куренівці в Києві жителі мітингують через відсутність опалення та гарячої води

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителі перекривали дорогу

У Києві на Куренівці мітингують через відсутність опалення і гарячої води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ оперативний" у Facebook.

Також повідомлялося, що мітингувальники перекривали дорогу. З 20-36 було заблоковано рух тролейбусів 6, 25, 28, 33, 18 на вул. Кирилівська - Куренівський парк в обидва напрямки. Однак, за повідомленням прес-служби "Киевпастранс", рух було відновлено о 21:40.

"Мітинг з перекриттям руху на Куренівці. Люди кажуть, що просто не можуть більше мерзнути у своїх оселях, оскільки опалення та гарячого водопостачання в них відсутні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі Києва місцеві жителі перекрили рух транспорту по одній з вулиць через відключення електрики.

Тоді 150 громадян вийшли на пішохідний перехід і почали без зупинок ходити по ньому, чим обмежили рух транспортних засобів. Місцеві жителі протестували через відключення від електропостачання житлового будинку по вулиці Харківське шосе, 19.