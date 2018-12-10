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У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 16:21
У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у понеділок, 10 грудня, відключили холодну воду на семи вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Полкова, 72А; 
  • вул. Гната Юри, 1, 3А; 
  • пр-т. Перемоги, 41, 41А, 43Б;
  • вул. Будищанська, 8; 
  • вул. Радунська, 42/10, 44, 46, 46Б, 48;
  • вул. Милославська, 35, 37, 39/48; 
  • вул. Василя Чумака, 8А.

У "Київводоканалі" зазначають, що пошкодження вдасться усунути орієнтовно через добу.

У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць

Нагадаємо, 9 грудня в анексованому Росією Сімферополі дві третини жителів залишилися без води через аварію на водогоні. Також повідомлялося, що під час нічних ремонтних робіт загинув працівник підприємства "Вода Криму". Пізніше представники окупаційної влади заявили, що аварія на водогоні в центрі міста усунена.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 грудня у Києві на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без опалення залишилися 750 будинків.

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