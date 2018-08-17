Кількість затриманих на будівництві на Осокорках досягла 80

Новини Надзвичайні події 17.08.2018 - 14:58
Фото: затримання на Осокорках (kyiv.npu.gov)
Фото: затримання на Осокорках (kyiv.npu.gov)

Затримані заперечують причетність до відготовки зіткнень на місці скандальної забудови

У Києві затримали близько 80 чоловік з місця скандального будівництва на Осокорках. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що всього до управління поліції доставили близько 80 чоловіків у віці від 18 до 40 років з різних регіонів України. В ході спілкування вони заперечують причетність до підготовки будь-яких правопорушень, вказують, що незнайомі між собою і випадково опинилися в одному місці. Деякі - відмовилися давати пояснення, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України.

"На місці збору групи чоловіків працюють дві слідчо-оперативні групи. Там виявили спецзасоби, ножі, телескопічні палиці і кілька одиниць зброї, перевірять по базах даних і встановлять, чи зареєстровані вони у встановленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві біля будівництва на Осокорках затримали десятки озброєних людей.

Відзначимо, на території екопарку на Осокорках, де намагаються побудувати житловий комплекс "Патріотика на озерах", час від часу відбуваються конфлікти.

 

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Теги:  Київ,  Осокорки,  Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС