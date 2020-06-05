В Києві влаштували масову акцію за відставку Авакова

У Києві під Верховною радою проходить масова акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Протестують близько 400 людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сотні людей зібрались під будівлею парламенту. Вони вимагають відставки глави МВС через правоохоронну реформу, яку, на думку протестувальників, провалили, справи громадської активістки Катерини Гандзюк, справи вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, а також через згвалтування поліцейськими жінки в Київській області та перестрілки в Броварах.

Також учасники протесту вимагають відставки міністра за згвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику і перестрілки в Броварах.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано "Аваков-чорт", "Геть Авакова", "0% довіри суспільства! Аваков пішов геть!".

Фото: протест під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, що сьогодні міністр внутрішніх справ буде звітувати в Раді про роботу МВС. Тим часом, у Верховній раді говорять, що поки не будуть обговорювати питання відставки Авакова, а в МВС обіцяють цілодобовий контроль за діями поліцейських.

Нагадаємо, в міністерстві внутрішніх справ знайшли "винуватого" в провалі реформи поліції.

Також РБК-Україна писало, що у МВС розповіли, чи збирається Аваков у відставку.

Раніше у правлячій партії заявили, що збір підписів проти Авакова у Верховній раді не дозволить відправити у відставку будь-якого міністра через недосконалість відповідних механізмів у законодавстві.