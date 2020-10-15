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У Києві встановлений ще один температурний рекорд

Автор: Олександр Білоус

Ніч на Покрову стала найтеплішою з початку спостережень

Ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 1993 року перевищено на 2,5 градуси.

Таким чином, це вже четвертий температурний рекорд в столиці з початку жовтня.

Нагадаємо, ніч на п'ятницю, 9 жовтня, в Києві, як дві попередні, виявилася найтеплішими за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 13,4 градусів тепла.

Відзначимо, раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, сказала РБК-Україна, що "бабине літо" триватиме в Україні мінімум до Покрови. Зараз температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози. У другій половині тижня, ближче до вихідних температура почне знижуватися.

Прогноз погоди
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