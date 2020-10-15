У Києві встановлений ще один температурний рекорд

Ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 1993 року перевищено на 2,5 градуси.

Таким чином, це вже четвертий температурний рекорд в столиці з початку жовтня.

Нагадаємо, ніч на п'ятницю, 9 жовтня, в Києві, як дві попередні, виявилася найтеплішими за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 13,4 градусів тепла.

Відзначимо, раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, сказала РБК-Україна, що "бабине літо" триватиме в Україні мінімум до Покрови. Зараз температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози. У другій половині тижня, ближче до вихідних температура почне знижуватися.