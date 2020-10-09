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"Бабине літо" триває: у Києві оновлений третій поспіль температурний рекорд

Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 11:08
"Бабине літо" триває: у Києві оновлений третій поспіль температурний рекорд
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кияни знову пережили найтеплішу ніч в історії спостережень

Ніч на п'ятницю, 9 жовтня, у Києві, як дві попередні, виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 13,4 градусів тепла.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 1889 року перевищено на 0,1 градусів.

"Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ніч на четвер, 8 жовтня, у Києві, як і попередня, виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Уперше з 1881 року температура не опустилася нижче 15,1 градусів тепла.

Відзначимо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, сказала РБК-Україна, що "бабине літо" триватиме в Україні ще тиждень - до Покрова. Зараз температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів. Тепла погода протримається щонайменше до середини наступного тижня - до 14 жовтня.

За прогнозом Укргідрометцентру, після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози. У другій половині наступного тижня, ближче до вихідних, температура почне знижуватися.

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