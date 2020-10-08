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"Бабине літо" триватиме в Україні ще тиждень

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 14:01
"Бабине літо" триватиме в Україні ще тиждень
Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тепла погода протримається до середини наступного тижня

Температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів. Тепла погода протримається щонайменше до середини наступного тижня - до 14 жовтня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"До Покрови ще утримається тепла погода", - сказала вона.

Як нагадала синоптик, "бабиним літом" вважається досить тривалий період теплої сухої погоди.

"Можна сказати, що на півдні та сході, де немає дощів, триває "бабине літо". А ось на заході та півночі тривають дощі, тому цепросто тепла осіння погода", - наголосила Голеня.

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби у більшості західних та Житомирській області очікуються дощі, на решті території - без опадів. У п’ятницю, 9 жовтня, по Україні температура очікується 14-20 градусів, на сході та півдні - до 24-27 градусів тепла.

Як зазначила синоптик, періоди сухої теплої погоди спостерігатимуться по всій Україні. Але подекуди "бабине літо" буде короткочасним - один-два дні. "У північно-західній частині Україні все одно будуть невеликі дощі", - сказала вона.

Нагадаємо, ніч на четвер, 8 жовтня, у Києві, як і попередня, виявилась найтеплішою за всю історію спостережень.

Відзначимо, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна заявив, що "бабине літо" слід очікувати в жовтні.

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