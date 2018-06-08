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У Києві вулиці Григорія Сковороди та Іллінську перекриють із 14 до 17 червня

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 19:27
Ілюстративне фото (torange.biz)
Ілюстративне фото (torange.biz)

Вулиці перекриють у зв’язку із підготовкою та проведенням заходу "Shell V-Power"

У Києві вулиці Григорія Сковороди та Іллінську при в’їзді на Контрактову площу буде перекрито із 00:00 14 червня до 00:00 17 червня у зв’язку із підготовкою та проведенням культурно-спортивного заходу "Shell V-Power". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Захід підтримано розпорядженням КМДА № 982. Він відбудеться 16 червня на території Контрактової площі та прилеглої до неї вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі.

"У рамках заходу відбудеться показовий виступ професійних автомобільних дрифтерів на спорткарі, та представника команди Ferrari Формули-1, шоу зі спортивних дисциплін: пауерліфтинг, велобайки, воркаут, арм-реслінг та інші... Увечері відвідувачів чекатиме виступ артистів із танцювальними номерами та номерами оригінального жанру, концертна програма", - повідомляють у КМДА.

Крім цього, працюватиме дитяча зона.

Нагадаємо, у Києві завтра, 9 червня 2018 року, із 00:00 до 19:00 буде обмежено рух на вул. Хрещатик.

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Теги публікації: Київ, ограничение движения, перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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