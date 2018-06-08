У Києві завтра буде обмежено рух на Хрещатику

Рух транспорту буде обмежено із 00:00 до 19:00

У Києві завтра, 9 червня 2018 року, із 00:00 до 19:00 буде обмежено рух на вул. Хрещатик. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, завтра з 9:00 до 19:00 на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) проходитиме святковий захід із нагоди Дня медичного працівника-2018.

"Під час підготовки та проведення заходу рух транспортних засобів буде заборонено на вказаній ділянці з 00:00 до 19:00 9 червня та, відповідно, внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують вулицею Хрещатик", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на 5 дні обмежать рух транспорту на вулиці в районі Нивки.