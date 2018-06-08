В Киеве улицы Григория Сковороды и Ильинскую перекроют с 14 до 17 июня

Улицы перекроют в связи с подготовкой и проведением мероприятия "Shell V-Power"

В Киеве улицы Григория Сковороды и Ильинскую при въезде на Контрактовую площадь будет перекрыто с 00:00 14 июня до 00:00 17 июня в связи с подготовкой и проведением культурно-спортивного мероприятия "Shell V-Power". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мероприятие поддержано распоряжением КГГА № 982. Оно состоится 16 июня на территории Контрактовой площади и прилегающей к ней улице Петра Сагайдачного в Подольском районе.

"В рамках мероприятия состоится показательное выступление профессиональных автомобильных дрифтеров на спорткаре, и представителя команды Ferrari Формулы-1, шоу по спортивным дисциплинам: пауэрлифтинг, велобайки, воркаут, арм-реслинг и другие... Вечером посетителей ждет выступление артистов с танцевальными номерами и номерами оригинального жанра, концертная программа", - сообщают в КГГА.

Кроме этого, будет работать детская зона.

Напомним, в Киеве завтра, 9 июня 2018 года, с 00:00 до 19:00 будет ограничено движение на ул. Крещатик.