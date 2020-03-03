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Заступника голови ОТГ в Запорізькій області підозрюють у хабарництві

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 19:34
Заступника голови ОТГ в Запорізькій області підозрюють у хабарництві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру

У Запорізької області прокуратура затримала заступника голови однієї із об'єднаних територіальних громад (ОТГ) регіону за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За попередньою версією слідства, також заступник підозрюється у тому, що вимагав від представника місцевої комерційної структури 1 млн грн за сприяння у розв'язанні питання щодо виділення земельної ділянки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зазначеній особі про підозру за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ДБР затримало співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції за отримання 1 тисячі доларів хабаря від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. Слідчий обіцяв за винагороду закрити справу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Правоохоронець погрожував приватному підприємцю.

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