У Києві учасники маршу прийшли на Майдан і запалили фаєри

У Києві учасники маршу проти капітуляції прийшли на Майдан Незалежності і запалили там фаєри. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що зараз на Майдані пройде віче, а потім учасники маршу планують підти в урядовий портал. Марш у Києві має закінчитись до 20:00. У цій акції беруть участь до 20 тис. людей.

Фото: марш у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, в Києві проходять два марші, головними вимогами яких є скасування "формула Штайнмайера". Перший марш почався о 13:30, а другий о 16:00.

Учасники першого маршу організованою колоною пішли до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестували проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення. За даними організаторів, у цьому марші взяли участь близько 10 тисяч людей.

Зазначимо, у понеділок в Україні відбудеться відразу 448 масових заходів до Дня захисника України. Очікується, що участь у святкових заходах візьмуть понад 200 тисяч громадян. Найбільша кількість заходів до Дня захисника України відбудеться у Києві.