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У Києві через потрійну ДТП ускладнено рух

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 18:20
У Києві через потрійну ДТП ускладнено рух
Фото: на місці ДТП у Києві (t.me/kyivpatrol)

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає

У Києві у четвер, 26 вересня, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з участю вантажівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал столичної поліції.

За даними правоохоронців, потрійна аварія сталася на вулиці Васильківська близько 17:00. В результаті ДТП рух даною вулицею був ускладнений.

На відео, розміщеному на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, видно, що вантажівка Mercedes впала на легковий автомобіль Mazda.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих в результаті автопригоди немає. Також не повідомляються деталі та обставини інциденту.

На Васильковской произошло какое-то непонятное #ДТП, в результате которого грузовик #Mercedes упал на #Mazda. О пострадавших пока ни слова - надеемся, их нет.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 26 вересня 2019 р.

Нагадаємо, вночі 26 вересня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з участю вантажівки. Водій вантажівки не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславська. Водія вантажівки затиснуло в салоні, його діставали рятувальники.

Також РБК-Україна писало, що в результаті зіткнення двох автомобілів під Слов'янськом загинули троє людей. Серед загиблих шестирічна дитина. Водій автомобілю "Хюндай" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".

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