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В Киеве из-за тройного ДТП затруднено движение

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 18:20
В Киеве из-за тройного ДТП затруднено движение
Фото: на месте ДТП в Киеве (t.me/kyivpatrol)

Информации о жертвах или пострадавших пока нет

В Киеве в четверг, 26 сентября, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал столичной полиции.

По данным правоохранителей, тройная авария произошла на улице Васильковская около 17:00. В результате ДТП движение по данной улице было затруднено.

На видео, размещенном на странице "Киев Оперативный" в Facebook, видно, что грузовик Mercedes упал на легковой автомобиль Mazda.

В настоящее время информации о жертвах или пострадавших в результате автомобильного проишествия нет. Также не сообщаются детали и обстоятельства инцидента.

На Васильковской произошло какое-то непонятное #ДТП, в результате которого грузовик #Mercedes упал на #Mazda. О пострадавших пока ни слова - надеемся, их нет.

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 26 сентября 2019 г.

Напомним, ночью 26 сентября в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Братиславская. Водителя грузовика зажало в салоне, его доставали спасатели.

Также РБК-Украина писало, что в результате столкновение двух автомобилей под Славянском погибли трое людей. Среди погибших шестилетний ребенок. Водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота".

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