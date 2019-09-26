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У ДТП під Слов'янськом загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 11:11
У ДТП під Слов'янськом загинули троє людей
Фото: місце ДТП (dn.npu.gov.ua)

Серед загиблих в результаті ДТП під Слов'янськом 6-річна дівчинка

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу Слов'янська (Донецька область) зіткнулись два автомобіля, в результаті чого загинули троє людей, серед який 6-річна дівчинка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що аварія сталась на виїзді до Харківської області. Водій автомобілю "Хюндай" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".

"Водій і пасажири "Хюндаю" - 31-річна жінка та її 6-річна донька - померли на місці. Родина мешкала у Слов’янську", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (dn.npu.gov.ua)

Крім того, в результаті ДТП постраждали дві жінки-пасажири автомобілю "Тойота". Їх госпіталізували.

"Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області у Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода, на пішохідному переході збили двох дітей.

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