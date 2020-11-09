Суд арештував поліцейського, який пропонував посаду за 100 млн доларів

Фото: затримання фігуранта справи (dbr.gov.ua)

Хмельницький міськрайонний суд арештував старшого інспектора одного із відділів поліції у Рівненській області, який за хабар у 100 млн доларів пропонував посаду. Правоохоронець може вийти під заставу в розмірі близько 550 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Такий самий запобіжний захід суд обрав іншому фігуранту справи - цивільному, який у змові з правоохоронцем, пропонував іншому інспектору поліції "допомогу" у призначенні на вищу посаду.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейського та його спільника затримали 7 листопада у Рівненській області. Їх затримали під час отримання першої частини хабаря у розмірі 25 тисяч доларів.

Також РБК-Україна писало про затримання двох посадовців Донецького обласного союзу споживчих товариств на хабарі у понад 85 тисяч доларів.

Крім того, нещодавно військова контррозвідка Служби безпеки України викрила спробу торгівлі посадами у Міністерстві оборони.