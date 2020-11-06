ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні викрили торгівлю керівними посадами в Міноборони

Одеса, П'ятниця 06 листопада 2020 11:35
В Україні викрили торгівлю керівними посадами в Міноборони
Фото: табличка СБУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили спробу торгівлі посадами у Міністерстві оборони. На одну з керівних посад в Головному управлінні майна і ресурсів Міноборони обіцяли працевлаштувати за 60 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Підбором" кандидатів на посаду займалася мешканка Києва. Її затримали в Одесі під час передачі авансу в розмірі 5 тисяч доларів.

"За 60 тисяч доларів США вона запропонувала очолити центральний орган управління відомства колишнього директора одного з державних підприємств. "Вирішити питання" жінка обіцяла через спільників у Міноборони та Мін'юсті", - повідомили в СБУ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Раніше РБК-Україна писало, що на Закарпатті затримали заступника голови облради та начальника управління при отриманні хабаря.

Також повідомлялося, що нещодавно затримали виконуючого обов'язки начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби України. Його підозрюють у вимаганні понад 5 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Служба безпеки УкраїниМинистерство обороны РФвзятка

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся