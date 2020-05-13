У Києві та трьох областях зафіксували найбільше нових випадків COVID-19

У Києві, Чернівецькій, Вінницькій та Харківській областях за минулу добу зафіксували найбільше нових випадків коронавірусу. Такі дані наводить карта РНБО по поширенню коронавірусу в Україні та світі.

Зокрема, за добу зросла кількість інфікованих:

у Харківській області на 49 осіб,

у Чернівецькій області на 48 осіб,

у Вінницькій області на 48 осіб,

у Києві на 30 осіб.

Крім того, такі ж дані навів голова МОЗ Максим Степанов на щоденному брифінгу.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській області - 49, Чернівецькій області - 48, Вінницькій області - 48, в Києві - 30 випадків", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з інфекцією.

Зазначимо, за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла майже на 30.

Додамо, в Україні стартував перший етап карантинних послаблень.