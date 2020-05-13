ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Від коронавірусу в Україні за добу померли 14 людей

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 09:05
Від коронавірусу в Україні за добу померли 14 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість жертв COVID-19 збільшилася до 439

В Україні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

Таким чином, загальна кількість жертв коронавіруса в Україні зросла до 439. При цьому скоротилася динаміка смертності - днем раніше померли 17 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла на 30.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області впродовж 12 травня зареєстрували 25 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Всього в області 773 хворих.

Крім цього сім нових захворювань виявили в Рівненській області. Загальна кількість хворих в області становить 1035 осіб. При цьому за добу одужали 12 пацієнтів.

У Чернівецькій області зареєстрували ще 48 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. В області загальна кількість пацієнтів з COVID-19 наближається до 2,5 тисяч.

Теги Новини України УкраїнапреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся