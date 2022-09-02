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У Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 15:14
У Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену Фото: у Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Київському метрополітені скорочується інтервал руху поїздів. З понеділка, 5 вересня, в годину пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Як нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену призупиняється, а рух підземними ділянками - триває.

"Разом з тим підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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