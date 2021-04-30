У Києві митники затримали іноземця з кокаїном у череві. Наркотики вилучали 19 годин

Київські митники затримали іноземця у аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному череві більше кілограма наркотиків з Євросоюзу.
Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.
Однак митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю - особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.
Після цього митники з залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.
Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.
"Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г", - йдеться в повідомленні.
Згідно проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн.
Фото: вилучені наркотики (facebook.com/UkraineCustoms)
Раніше повідомлялося, що поліцейські повідомили підозру у постачанні наркотиків та поширенні злочинного впливу "смотрящому" у Одеській виправній колонії.
РБК-Україна писало, що у Києві затримали поліцейського та його постачальників на збуті психотропних речовин.