У Києві митники вилучили понад 60 американських діамантів

"61 діамант, з яких найбільші та найдорожчі - два жовтих (вартістю 5,3 тисячі доларів США) і три безбарвних (2,9 тисячі доларів США), і ще два діаманти надзвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що три міжнародні поштові відправлення від одного й того самого відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали знаходитися "розподільники документів" вартістю 0 доларів.

За інформацією митників, дорогоцінні камені відправник мав намір переслати в Україну, але водночас не задекларував їх належним чином.

Наразі Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України. Діаманти вилучено. Їх загальна орієнтовна вартість складає 11,6 тисячі доларів (319 тисяч гривень).