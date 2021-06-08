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В Киеве таможенники изъяли более 60 американских бриллиантов

Автор: Мария Кучерявец

Киевские таможенники обнаружили 61 бриллиант во время проверки международных отправлений, которые направлялись из США по адресу киевлянина и жителей Днепра. Отмечается, что общая ориентировочная стоимость украшений составляет более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной таможни.

"61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие - два желтых (стоимостью 5,3 тысячи долларов) и три бесцветных (2,9 тысячи долларов), и еще два бриллианта чрезвычайного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком",- говорится в сообщении.

Известно, что три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя с американского Балтимора направлялись по адресу киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларациям, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью 0 долларов.

По информации таможенников, драгоценные камни отправитель намеревался переслать в Украину, но в то же время не декларировал их должным образом.

Сейчас киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость составляет 11,6 тысячи долларов (319 тысяч гривен).

Фото: изъятые бриллианты (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Ранее РБК-Украина писало, что сотрудниками таможенного поста "Борисполь-аэропорт" было зафиксировано попытку незаконного перемещения через границу Украины коллекции серебряных монет и медалей общей стоимостью более 165 тысяч гривен.

Добавим, что таможенниками была обнаружена попытка ввоза на территорию Украины оборудования для добычи криптовалют на 13 млн гривен.

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