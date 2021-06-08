В Киеве таможенники изъяли более 60 американских бриллиантов

"61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие - два желтых (стоимостью 5,3 тысячи долларов) и три бесцветных (2,9 тысячи долларов), и еще два бриллианта чрезвычайного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком",- говорится в сообщении.

Известно, что три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя с американского Балтимора направлялись по адресу киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларациям, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью 0 долларов.

По информации таможенников, драгоценные камни отправитель намеревался переслать в Украину, но в то же время не декларировал их должным образом.

Сейчас киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость составляет 11,6 тысячи долларов (319 тысяч гривен).