У Києві за добу зафіксували 30 пожеж

У Києві за останню добу зафіксували 30 пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови столиці Віталія Кличка.

Зокрема, зафіксовані пожежі в екосистемах столиці. Пожежа трав'яного настилу в 4 осередках загальною площею 1,3 гектара:

Деснянський район - 700 м²;

Голосіївський район - 500 м²;

Дарницький район - 50 м²;

Святошинський район - 50 м².

За словами Кличка, на цей час ці загоряння вже ліквідовані.

Нагадаємо, 16 квітня у Києві в повітрі були зафіксовані продукти горіння в результаті пожеж в Чорнобильській зоні та Житомирській області.

Раніше повідомлялося, що лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження досі не можуть ліквідувати через декілька причин. Зокрема, вітер ускладнює процес ліквідації пожежі.

Станом на 18 квітня в Чорнобильській зоні досі тліє трав'яний настил і деревина в пройдених вогнем осередках. Тління спостерігається на території чотирьох лісництв. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки.

Раніше РБК-Україна також писало, що через негоду в столиці обрушилася тимчасова конструкція Подільського моста, за день було госпіталізовано п'ять осіб.