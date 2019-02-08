В Києві на суднобудівному заводі заклали 2 військові катери для ВМС

Катери заклали на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському"

В Киеве на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" прошла церемония закладки малого бронированного артиллерийского и десантно-штурмового катеров для Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Как сообщается, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский и командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко.

"Заложены сегодня на заказ Министерства обороны Украины бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503 дополнят силы обороны территориального моря Украины", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото (acebook.com/navy.mil.gov.ru)

Напомним, морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями ООС отработали учебные маневры в Азовском море По отражению вражеского нападения с моря.

Также сообщалось, что военно-морские силы Вооруженных сил Украины системно наращивают группировки на Азовском море в ответ на агрессивные действия России.