В Азовському морі пройшли навчальні маневри з відбиття ворожої атаки з моря

Фото: морський прикордонник (dpsu.gov.ua)

Морські прикордонники у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри

Морські прикордонники у взаємодії з катерами Військово-морських сил Збройних сил України та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри в Азовському морі З відбиття ворожого нападу з моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Повідомляється, що за легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити і законні вимоги корабля Морської охорони і катерів ВМС ЗСУ, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості і намагалось наблизитися до берега для можливої висадки диверсійної групи.

У ході навчальної операції під керівництвом командувача об'єднаних сил Сергія Наєва, спільними зусиллями кораблів Морської охорони, катерів ВМС ЗСУ, при підтримці артилерії з берега і авіації судно-порушник зупинено і заблоковано в певному районі, а висадка диверсійних груп не допущено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підрозділи окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту провели навчання з бойових стрільб на полігонах в окупованому Криму.

Морські піхотинці у складі відділень, взводів і рот виконують вправи бойових стрільб по позиціях з усіх видів стрілецької зброї і протитанкових комплексів. Крім того, навідники бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, у русі та на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод при русі по пересіченій місцевості.