У Львівській області зіткнулися два автомобілі, є жертви

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП одна людина загинула, четверо госпіталізовані

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, в результаті чого одна людина загинула, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що ДТП сталося 18 жовтня близько 1:40 на кільцевій дорозі поблизу села Солонка Пустомитівського району.

"Сталося зіткнення автомобіля "Рено" та автомобіля "Фольксваген". В результаті ДТП пасажирка автомобіля "Рено" 1972 року народження, від отриманих травм померла на місці події. Водії автомобілів та двоє пасажирів автомобіля "Фольксваген" отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у 8 МКЛ. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області водій автомобіля в'їхав у бетонну стелу, в результаті чого автомобіль загорівся. На місці події виявлено двоє загиблих.

Також РБК-Україна писало, що під Одесою сталася ДТП за участю маршрутки і легкового автомобіля. В результаті аварії одна людина загинула, ще четверо постраждали.