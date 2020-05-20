У Києві зіткнулися чотири автомобілі, один з них перевернувся

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії ніхто не постраждав

У Києві сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 4 автомобілів. В результаті зіткнення один з автомобілів перевернувся на дах.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва у своєму офіційному Telegram-каналі.

За даними правоохоронців, сьогодні на вулиці Дегтярівській автомобіль Volkswagen здійснив виїзд на смугу для руху в зустрічному напрямку, після чого, ймовірно, не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з автомобілями Subaru, Honda та Skoda.

Після зіткнення Volkswagen перевернувся на дах. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Зазначається, що під час розмови з водієм Volkswagen правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився. На винуватця аварії патрульні склали протокол за ст. 124 та протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 18 травня сталося зіткнення патрульного автомобіля і таксі. Аварія сталася на перехресті вулиць Лугова та Автозаводська. Про постраждалих внаслідок зіткнення інформації не було.

Також РБК-Україна писало, що 17 травня у Київській області легковий автомобіль врізався в дерево. В результаті зіткнення загинули водій та двоє пасажирів, ще дві пасажирки транспортного засобу отримали травми.

Автор: Дмитро Левицький