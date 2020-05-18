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У Києві зіткнулися автомобіль поліції і таксі

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 01:52
У Києві зіткнулися автомобіль поліції і таксі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДТП сталося на перехресті

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю патрульного автомобіля і таксі. Машини зіткнулися на перехресті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Наголошується, що сталося зіткнення патрульного автомобіля Outlander з машиною служби таксі Über.

"На перехресті Луговий і Автозаводській сталося зіткнення патрульного Mitsubishi і Uber-таксі на Chevrolet. Судячи по камерах, які вже переглянули патрульні, водій таксі намагався повернути на заборонений сигнал світлофора. Однак, не все так однозначно і, швидше за все, вина в цьому ДТП буде обопільною", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що 17 травня, в Бородянському районі Київської області легковий автомобіль ВАЗ врізався в дерево. Рятувальники провели деблокування трьох загиблих громадян з понівеченої машини за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області колишній поліцейський підозрюється у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України ДТПКиїв
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