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Під Києвом автомобіль зіткнувся з деревом, загинули три людини

Новини » Надзвичайні події     17.05.2020 - 15:16
Під Києвом автомобіль зіткнувся з деревом, загинули три людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі встановлюється причина ДТП

Сьогодні, 17 травня, в Бородянському районі Київської області легковий автомобіль ВАЗ врізався в дерево. В результаті зіткнення три людини загинули і ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, рятувальники провели деблокування трьох загиблих громадян з понівеченої машини за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Також вони знеструмили акумуляторну батарею, для усунення загрози загоряння автомобіля.

Як зазначається, у ДТП загинули водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років народження. Крім того, отримали травми дві пасажирки 1997 і 1996 років народження. З місця події їх негайно направили до Бородянської центральної лікарні.

Наразі правоохоронцями встановлюється причина ДТП.

Нагадаємо, в результаті масштабних аварій на трасі під Києвом на кілька кілометрів розтягнувся затор. Зокрема, у ДТП потрапили не менше 10 фур і п'ять легкових автомобілів. Також відомо, що в результаті цих аварій затор розтягнувся на п'ять кілометрів.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПКиївська область
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