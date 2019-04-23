ru
ua

Перший середній розвідувальний корабель для флоту спустили на воду


На Київському заводі "Кузня на Рибальському" відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля

Перший середній розвідувальний корабель для Військово-морських сил Збройних сил України спущений на воду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Сьогодні на Київському заводі "Кузня на Рибальському" відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля. Корабель був побудований для потреб Військово-морських сил ЗСУ на замовлення оборонного відомства.

"За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні - середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні - по оснащенню та можливостям виконувати задачі. Це величезний прорив і це перемога! Перемога кожного, хто працює на заводі "Кузня на Рибальському". Перемога ВМС, які отримають цей корабель до бойового складу", - зазначив міністр оборони України Степан Полторак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві для Військово-морських сил ЗС України спустили на воду малий броньований артилерійський катер проекту "Гюрза-М". До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих броньованих артилерійських катерів, два з яких – "Бердянськ" і "Нікополь" були захоплені Росією 25 листопада 2018 року.

Раніше група, складена з трьох кораблів НАТО, 28 березня увійшла в акваторію Чорного моря.

Зазначимо, що головнокомандуючий Об'єднаними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротти заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.

 

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини