ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ відновлює роботу Центрів надання адмінпослуг: дата і графік

Новость на русском →
Київ, Субота 26 березня 2022 10:03
Київ відновлює роботу Центрів надання адмінпослуг: дата і графік Фото: у Києві знову запрацюють ЦНАПи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві відновлюють роботу Центрів надання адміністративних послуг. Вони відкриються з 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що Центри надання адміністративних послуг працюватимуть з 10:00 до 16:00, в них можна буде отримати готові документи і проконсультуватися з загальних питань.

Інформацію про роботу ЦНАПів, готовність та можливість отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідки на постійне та тимчасове проживання можна отримати за телефонами: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало карту працюючих магазинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну