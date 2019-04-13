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В Київській області поліція зупинила рейдерське захоплення аграрного кооперативу

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 13:47
В Київській області поліція зупинила рейдерське захоплення аграрного кооперативу
Фото: затримання (kv.npu.gov.ua)

На місці пригоди продовжують працювати правоохоронці

У селі Вільшанська Новоселиця Василівського району Київської області невідомі особи намагались здійснити силове захоплення землі, а також зняти з посади голову сільської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що на місце пригоди прибула група реагування патрульної поліції, які встановили, що група чоловіків у кількості в 50 чоловік, які були одягнуті у балаклави та камуфляжну форму зібрались поблизу адміністративного приміщення СВК "Новоселицьке". При собі вони мали документи, які викликали у правоохоронців сумніви в законному походженні.

"На місці конфлікту продовжує працювати слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції, керівництво Головного управління поліції Київщини", - повідомили в Нацполіції.

Наразі на місці пригоди продовжують працювати правоохоронці, а також керівництво Головного управління поліції Київської області. Охорону правопорядку забезпечують бійці особового складу та бійці-миротворці.

"Наразі працівники поліції у сусідньому населеному пункті проводять обшуки за місцем тимчасового проживання групи осіб-правопорушників", - розповіли в Нацполіції.

За даним фактом було відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

 

Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській області затримали російського "злодія в законі". Заступник глави національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що у Київській області затримали російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". 

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