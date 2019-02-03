Епіфаній офіційно став предстоятелем ПЦУ

На інтронізації були присутні представники делегації Вселенського патріархату

3 февраля митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизировали в Соборе Святой Софиии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На интронизации присутствовал президент Петр Порошенко и представители делегации Вселенского патриархата.

Фото: интронизация Епифания (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в 9 часов утра в Софии Киевской началась интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

РБК-Украина писало, что Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Отметим, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины .