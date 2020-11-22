Карантин у Києві: у неділю склали 44 протоколи за порушення

Фото: перевірка дотримання карантину (РБК-Україна)

У Києві з початку неділі мобільні групи перевірили на дотримання карантинних обмежень 1634 суб'єкти господарювання. За результатами перевірки вже склали 44 адміністративні протоколи про порушення карантину.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Києві на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше порушень встановленого урядом карантину вихідного дня зафіксували у Голосіївському та Деснянському районах - по 6, Солом’янському та Подільському - по 5 протоколів.

Вночі мобільні бригади перевірили 29 закладів, порушення виявили у чотирьох із них. Заборону на роботу у нічний час порушили розважальні заклади "Brugge", "Bestie", "Villa Riviera" та "Mister Cat". Їх зачинили та склали адмінпротоколи.

Як наголошують у Держпродспоживслужбі, заклади "Mister Cat" та "Villa Riviera" є систематичними порушниками карантину, тому в поліцію передали матеріали для відкриття справи за статтею 325 КК України. Найближчими днями матеріали передадуть у прокуратуру.

Нагадаємо, 21 листопада набрав чинності закон, який передбачає покарання за неправильне носіння маски. За таке порушення українців тепер можуть штрафувати на 170-255 гривень.

Додамо, в Україні за минулу добу виявили понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих зафіксували у Києві - 1199.