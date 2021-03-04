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У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про мінування

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 12:59
У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про мінування Фото: метро у Києві (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

У Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Мова йде про станції "Університет" і "Хрещатик".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, дзвінок про мінування станцій метро надійшов анонімно. Разом з ними зачинили на вхід та вихід пересадочний вузол "Майдан Незалежності". Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

У відомстві зазначають, що інформацію про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий "замінував" Центральний залізничний вокзал. Тоді на місці працювали співробітники Нацгвардії, вони не пускаюли пасажирів в будівлю.

Крім того, у грудні у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.

Також РБК-Україна писало, що у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

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