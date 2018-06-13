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У Києві повідомили про мінування 4 станцій метро

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 04:18
Фото: метро (РБК-Україна)
Фото: метро (РБК-Україна)

Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" були закриті для перевірки

У Києві пізно вночі у вівторок, 12 червня, невідомий повідомив про замінування чотирьох станцій метрополітену: "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська". Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен".

Згідно з повідомленням, усі чотири станції були закриті для перевірки.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові 12 червня восьмий день поспіль "мінують" будівлі п'яти бізнес-центрів.

Так, у вівторок правоохоронці в черговий раз перевіряли інформацію про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

 

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Теги публікації: Київ, метро, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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