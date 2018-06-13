У Києві повідомили про мінування 4 станцій метро

Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" були закриті для перевірки
У Києві пізно вночі у вівторок, 12 червня, невідомий повідомив про замінування чотирьох станцій метрополітену: "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська". Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен".
Згідно з повідомленням, усі чотири станції були закриті для перевірки.
"Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 12, 2018
Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції "Хрещатик", "Оболонь", "Видубичі" та "Олімпійська" зачинено для пасажирів. Проводитися перевірка.
Нагадаємо, у Харкові 12 червня восьмий день поспіль "мінують" будівлі п'яти бізнес-центрів.
Так, у вівторок правоохоронці в черговий раз перевіряли інформацію про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.