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В Киеве сообщили о минировании 4 станций метро

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 04:18
Фото: метро (РБК-Украина)
Фото: метро (РБК-Украина)

Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" были закрыты для проверки

В Киеве поздно ночью во вторник, 12 июня, неизвестный сообщил о минировании четырех станций метрополитена: "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Согласно сообщению, все четыре станции были закрыты для проверки.

" Поступил анонимный звонок о минировании. Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" закрыты для пассажиров. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове 12 июня восьмой день подряд "минируют" здания пяти бизнес-центров.

Так, во вторник правоохранители в очередной раз проверяли информацию о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

 

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Теги публикации: Киев, метро, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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