У Києві зняли обмеження на в'їзд вантажівок

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Рятувальники 23 січня надали допомогу у буксируванні 54 одиниць автотранспортної техніки

Рух вантажного транспорту до міста Києва, раніше обмежений через снігопад з 17:00 у середу, 23 січня, з 22:00 дозволено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління ДСНС України у м. Києві у Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також розповіли, що станом на 22:00 столичні рятувальники надали допомогу у буксируванні 54 одиниць автотранспортної техніки, що не могла зрушити з місця.

"Наразі пожежна-рятувальна техніка повернулась до розташування своїх частин, проте у разі ускладнення ситуації на дорогах столиці, рятувальники повернуться до чергування на проблемних ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Також повідомлялося, що через снігопад у Києві ввечері 23 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах.