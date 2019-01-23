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У Києві через снігопад утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    23.01.2019 - 18:34
У Києві через снігопад утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух у столиці ускладнено

Через снігопад у Києві сьогодні ввечері, 23 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва пробки утворилися на Набережному шосе, Столичному шосе, Окружній дорозі, зокрема в районі станцій метро "Житомирська" і "Академмістечко", на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, проспекті Комарова, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, на Лук'янівці, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, на Подолі, вул Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.

Крім того, затори спостерігаються на мосту Патона, мосту Метро, Дарницькому мосту і Південному мосту.

На лівому березі столиці ускладнено рух в районі станції метро "Бориспільська", на Русанівці, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Харківському шосе, а також у районі станцій метро "Чернігівська" і "Лівобережна".

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту.

Відзначимо, за даними синоптиків, у Києві вночі, 24 січня, снігопад продовжиться.

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