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У всіх районах Києва працюють пункти обігріву

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 22:25
У всіх районах Києва працюють пункти обігріву
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У пунктах обігріву можна отримати гарячий чай, одяг та медичну допомогу

У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації. 

Як зазначається, пункти обігріву розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування.

У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є "банки одягу", де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття.

Зокрема, пункти обігріву облаштовані за адресами:

Дарницький район

 вул. Вербицького, 9-І (понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:45)

Деснянський район

вул. Беретті, 18 (понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:45 цілодобово (в разі пониження температурних показників до -5 і нижче)

Дніпровський район

  • вул. Курнатовського, 7-А (3 корпус) (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:30, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Березняківська, 6-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:30, п’ятниця: з 9:00 до 16:00)

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:30, п’ятниця: з 9:00 до 16:00)

Печерський район

б-р Дружби Народів, 32-А (понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 17:00)

Подільський район

  • вул. Борисоглібська, 8/13 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • пров. Бондарський, 19 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Галицька, 13 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Мостицька, 14 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. М. Гречка, 10-В (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Кирилівська, 115/3 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Світлицького, 24-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Бестужева, 32 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00).

Святошинський район

  • вул. Жмеринська, 22-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • вул. Чорнобильська, 9 (цілодобово)

Солом’янський район

  • вул. Суздальська, 4/6 (цілодобово);
  • вул. Волинська, 2 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);
  • б-р В. Гавела, 83-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00).

Шевченківський район

  • вул. Б. Гаврилишина, 11-А (цілодобово)
  • вул. В. Сальського, 33 (пн-пт з 09:00 до 18:00);
  • вул. Половецька, 14 (пн-пт з 09:00 до 18:00).

РБК-Україна писало, що у Києві вночі, 24 січня, продовжиться снігопад, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, снігопади почалися в Україні з ранку 23 січня. У зв'язку з цим було введено обмеження руху на дорогах країни та скасовано авіарейси в аеропорту "Бориспіль". 

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