У всіх районах Києва працюють пункти обігріву

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У пунктах обігріву можна отримати гарячий чай, одяг та медичну допомогу

У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, пункти обігріву розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування.

У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є "банки одягу", де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття.

Зокрема, пункти обігріву облаштовані за адресами:

Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І (понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:45)

Деснянський район

вул. Беретті, 18 (понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:45 цілодобово (в разі пониження температурних показників до -5 і нижче)

Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7-А (3 корпус) (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:30, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Березняківська, 6-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:30, п’ятниця: з 9:00 до 16:00)

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:30, п’ятниця: з 9:00 до 16:00)

Печерський район

б-р Дружби Народів, 32-А (понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 17:00)

Подільський район

вул. Борисоглібська, 8/13 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

пров. Бондарський, 19 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Галицька, 13 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Мостицька, 14 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. М. Гречка, 10-В (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Кирилівська, 115/3 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Світлицького, 24-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Бестужева, 32 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00).

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

вул. Чорнобильська, 9 (цілодобово)

Солом’янський район

вул. Суздальська, 4/6 (цілодобово);

вул. Волинська, 2 (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00);

б-р В. Гавела, 83-А (понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00, п’ятниця: з 9:00 до 16:00).

Шевченківський район

вул. Б. Гаврилишина, 11-А (цілодобово)

вул. В. Сальського, 33 (пн-пт з 09:00 до 18:00);

вул. Половецька, 14 (пн-пт з 09:00 до 18:00).

РБК-Україна писало, що у Києві вночі, 24 січня, продовжиться снігопад, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, снігопади почалися в Україні з ранку 23 січня. У зв'язку з цим було введено обмеження руху на дорогах країни та скасовано авіарейси в аеропорту "Бориспіль".