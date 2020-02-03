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У Карпатах найближчими днями збережеться лавинна небезпека

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 12:52
У Карпатах найближчими днями збережеться лавинна небезпека
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Загроза сходження лавин оцінюється як значна

Погода в Україні сприяє збереженню значної лавинної небезпеки в Карпатах. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за прогнозами Гідрометцентру, 3 - 4 лютого на високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження, зокрема по Києву та Київській області. Протягом дня очікуються пориви вітру 15-18 м/с, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Крім того, на більшості річок Закарпатської області продовжиться підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м в межах корінних берегів, в нижній течії річки Боржави - на 1,8 - 2,3 м, можливий вихід води на заплаву, без негативних наслідків.

Водночас вранці 3 лютого в більшості областей пройшли дощі, середня температура повітря від +2 до +4. Покриття на дорогах державного значення переважно мокре, лише в Київській області сухо.

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