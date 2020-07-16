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У Києві дозволили купатися на 9 пляжах: список

Київ, Четвер 16 липня 2020 13:11
У Києві дозволили купатися на 9 пляжах: список
Фото: пляж у Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

На 4 пляжах купання не рекомендоване, ще на одному - забороне

На дев’яти пляжах Києва знову дозволили купатися. Проби води відповідають необхідним нормам.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За результатами лабораторних досліджень води, зелені прапори (купатись дозволено) вивісили на наступних пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Центральний";
  • "Троєщина";
  • "Чорторий";
  • "Галерний".

Ще на чотирьох пляжах - "Райдуга", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця" купатися тимчасово не рекомендують, там вивішені жовті прапори.

"Червоний прапор - купатися заборонено - на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, раніше через сильні дощі у воді Дніпра зафіксували підвищений вміст кишкової палички, купатися заборонили на всіх пляжах Києва.

Раніше в Держспоживслужбі Києва оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах.

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