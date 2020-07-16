У Києві дозволили купатися на 9 пляжах: список

На 4 пляжах купання не рекомендоване, ще на одному - забороне
На дев’яти пляжах Києва знову дозволили купатися. Проби води відповідають необхідним нормам.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
За результатами лабораторних досліджень води, зелені прапори (купатись дозволено) вивісили на наступних пляжах:
Ще на чотирьох пляжах - "Райдуга", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця" купатися тимчасово не рекомендують, там вивішені жовті прапори.
"Червоний прапор - купатися заборонено - на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми", - повідомили у КМДА.
Нагадаємо, раніше через сильні дощі у воді Дніпра зафіксували підвищений вміст кишкової палички, купатися заборонили на всіх пляжах Києва.
Раніше в Держспоживслужбі Києва оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах.