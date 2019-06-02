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У Києві сьогодні заборонять рух на вулиці Великій Васильківській

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 07:30
У Києві сьогодні заборонять рух на вулиці Великій Васильківській
Фото: Троїцька площа (Wikimapia)

Обмеження будуть діяти з 06:00 до 09:00 та з 13:00 до 14:30

У Києві сьогодні у зв'язку з проведенням забігу Kyiv color run 2019 буде заборонено рух всіх видів транспорту на вулиці Велика Васильківська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Учасники забігу почнуть рух за маршрутом: Троїцька площа - вулиця Велика Васильківська (від перехрестя з вулицею Жилянською до перетину з вулицею Лабораторної). У зв'язку з цим передбачено заборону руху усіх видів транспорту під час монтажу і демонтажу сценічних конструкцій на Троїцькій площі та вулиці Великій Васильківській (від перехрестя з вулицею Жилянською до перетину з вулицею Фізкультури). А саме: з 6:00 до 09:00 та з 13:00 до 14:30.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".

Також в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

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