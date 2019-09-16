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У Києві сьогодні можливі обмеження руху на дорогах

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 09:34
У Києві сьогодні можливі обмеження руху на дорогах
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження дорожнього руху можливі в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському районах

В понеділок, 16 вересня, у зв’язку з візитом в Україну президента Словаччини Зузани Чапутової можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

Повідомляється, що обмеження дорожнього руху можливі в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе.

Зазначимо, що зараз у столиці утворились численні пробки. Масштабні пробки утворились на проспекті Перемоги, поряд станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова.

Крім того, пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Осокроки", "Позняки", на Дарницькому шосе та проспекті Соборності.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" у Києві можливі обмеження в роботі метрополітену. Після закінчення футбольного матчу на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 17:00, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях "Палац Спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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