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В Киеве сегодня возможны ограничения движения на дорогах

Новости » Общество    16.09.2019 - 09:34
В Киеве сегодня возможны ограничения движения на дорогах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение дорожного движения возможно в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском районах

В понедельник, 16 сентября, в связи с визитом в Украину президента Словакии Зузаны Чапутовой возможны временные незначительные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Управление государственной охраны Украины.

Сообщается, что ограничения дорожного движения возможны в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.

Отметим, что сейчас в столице образовались многочисленные пробки. Масштабные пробки образовались на проспекте Победы, рядом станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова.

Кроме того, пробки образовались на проспекте Николая Бажана, возле станций метро "Осокроки", "Позняки", на Дарницком шоссе и проспекте Соборности.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве возможные ограничения в работе метрополитена. После окончания футбольного матча на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец Спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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