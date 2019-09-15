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У Києві сьогодні можливі обмеження роботи метро

Новини » Суспільство    15.09.2019 - 10:51
У Києві сьогодні можливі обмеження роботи метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження роботи можливе після 18:30

Сьогодні, 15 вересня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" у Києві можливі обмеження в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, після закінчення футбольного матчу на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 17:00, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях "Палац Спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів", - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, 16 вересня у Києві у зв'язку з приїздом президента Словаччини Зузани Чапутової можливі обмеження дорожнього руху. Тимчасові обмеження можливі у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах столиці. Також можуть обмежити рух Бориспільським шосе.

Додамо, 15-16 вересня у Києві обмежать рух транспорту Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської. Обмеження руху триватиме до 7-ї години ранку 16 вересня.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту на вулиці Круглоуніверситетській. Обмеження будуть діяти до 10 листопада.

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