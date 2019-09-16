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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 08:40
Київ скували пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масштабні пробки утворились на проспекті Перемоги, Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті

У понеділок, 16 вересня, у Києві утворились числені пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Масштабні пробки утворились на проспекті Перемоги, поряд станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Великій окружній дорозі та Повітрофлотському проспекті.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", вулиці Миколи Бойчука, Наддніпрянському шосе, вулиці Жилянській. Ускладнений рух транспорту і в центрі Києва, а саме на Володимирському узвозі, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Набережно-Лугова і вулиці Набережно-Рибальська.

Також пробки на трьох мостах: Північному, Дарницькому та Патона.

Пробки на лівому березі

Пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Осокроки", "Позняки", на Дарницькому шосе та проспекті Соборності, також біля станції метро "Лівобережна".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" у Києві можливі обмеження в роботі метрополітену.

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