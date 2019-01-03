Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -3

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні сніг, температура від -1 до +1

Погода на сьогодні: 3 січня 2019 року в Україні місцями сніг, температура повітря вдень від -3 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні сніг, температура повітря вдень від -3 до +1, вночі від -1 до -5. На півночі України також сніг, вдень від 0 до -2, вночі від -2 до -5. У центрі країни вдень без опадів від -2 до +1, вночі від -1 до -4.

У східних областях вдень сніг від -1 до +2, вночі від 0 до -3. На півдні опадів не очікується, температура вдень від 0 до +4, вночі від -1 до -4. У Криму без опадів, вдень від +3 до +5, вночі від 0 до -2.

Фото: погода на 3 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 січня очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3, вітер 7-12 м/с.