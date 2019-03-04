У Києві сьогодні очікується дощ з мокрим снігом

У столиці температура вдень до +9 градусів

В Киеве сегодня, 4 марта, ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным синоптиков, сегодня, 4 марта, в столице дождь, местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, по прогнозу синоптиков сегодня в Киеве облачно с прояснениями, температура днем до +9 градусов.

Напомним, в Украине ожидаются порывы ветра до 20 м/с. По данным Гидрометцентра, 4 марта по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Почти на всей территории, кроме южной части, пройдут дожди, в восточных областях и на севере левобережной части местами с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что в Украине на 4 марта объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в течение дня ожидаются дожди на севере и в большинстве центральных областей, а также в Ровенской и Волынской, на востоке пройдет мокрый снег. На протяжении дня температура воздуха составит от +4 до +9, на западе от +9 до +14, а на востоке и в Сумской области прогнозируется от 0 до +4 градусов.